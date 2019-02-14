0
0
64
НОВОСТИ

В КПРФ предлагают наказывать чиновников штрафами за оскорбляющие россиян высказывания

12:32 14.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому чиновники за оскорбление избирателей понесут административную ответственность в виде штрафов до 30 тыс. рублей или должностной дисквалификации на срок до трех лет.

"В последнее время стало очень много высказываний из уст госслужащих, которые иначе как оскорблением не назовешь... На сегодняшний день наказать чиновника, депутата не позволяет [ни одна] статья. В нашем законодательстве есть правовой пробел, и мы предлагаем этим законопроектом его исправить", - сказал журналистам в четверг Казанков. Он привел в пример высказывание свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей, что государство "не просило родителей рожать", заявление министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, уволенной из-за высказываний о том, что нужно покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум, и другие.

"Если взять гражданина, если кто-то его оскорбил, он обращается [в суд], и есть статья, согласно которой он может себя защитить. Или группа лиц, независимо от того, по признаку национальному или религиозному [их оскорбили], может обратиться, и их права будут защищены. Но когда оскорбили всех избирателей разом, то такой ответственности нет, поэтому мы предлагаем наказывать таких людей", - добавил депутат.

Казанков пояснил, что законопроект дает прокурору право возбудить в таком случае административное дело и привлечь к ответственности чиновника или депутата, допустившего нелестное высказывание в адрес избирателей, "а он получит штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей или вообще дисквалификацию на период до трех лет". Депутат подчеркнул, что положения документа распространяются лишь на должностных лиц, а не на обычных граждан, журналистов и блогеров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 14.02.2019
Голикова назвала самый бедный регион РФ
0
0
12:20 14.02.2019
Скончался народный артист России Сергей Захаров
0
110
12:05 14.02.2019
В Конгрессе США предложили венесуэльской оппозиции не отдавать долги России
0
121
12:00 14.02.2019
Талибы займутся проблемами афганских бизнесменов
0
137
11:32 14.02.2019
Цены на нефть вновь немного поднялись
0
149
11:20 14.02.2019
В РПЦ предложили законодательно признать еще не родившегося ребенка субъектом права
0
147
11:05 14.02.2019
Третьяковская галерея установила новую охранную систему
0
164
11:00 14.02.2019
Опрос выявил отношение россиян к Дню святого Валентина
0
194
10:32 14.02.2019
Большинство россиян считает, что работа ООН не отвечает интересам РФ - опрос
0
231
10:20 14.02.2019
Работа марсохода Opportunity прекращена
0
211

Возврат к списку