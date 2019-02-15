Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
13:32 15.02.2019
Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке — более 93 тыс. рублей, меньше всего — в Дагестане (чуть менее 21 тыс. рублей в месяц). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
Учителя в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе в среднем зарабатывают более 90 тыс. рублей. В пятёрке регионов-лидеров также оказались Ненецкий автономный округ и Сахалинская область — там педагогические работники в школах зарабатывают 79 и 71 тыс. рублей соответственно.
Самые низкие зарплаты у учителей Северо-Кавказского Федерального округа: в Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии они получают от 20 до 23 тыс. рублей.
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