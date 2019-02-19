Милонов рассказал россиянкам, где учат быть настоящими женами

08:40 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов («Единая Россия») призывает россиянок учиться быть настоящими женами не на курсах, а в церкви. Такую позицию он озвучил Агентству городских новостей «Москва».

«Это суррогат, который заменяет какие-то искренние вещи. Как стать настоящей женой? Если бегаешь направо и налево, то никогда женой и не станешь. Мужикам нужна любовь, нужны отношения, а на курсах любить не научат. Лучше бы в церковь сходила, поняла бы хоть, что такое настоящие ценности», - заявил В. Милонов.

При этом он отметил, что организаторами таких курсов являются мошенники.

«Когда дело касается вопроса о желании создать семью, мужчина обращает внимание не на сиюминутные вещи, а думает: готов ли он провести с этой женщиной долгие годы. Курсы в этом случае бесполезны. Организаторы таких курсов - мошенники», - добавил В. Милонов.

Он обратил внимание, что при таком подходе к отношениям никто не гарантирует, что мужчина не уйдет к более успешной женщине.

«Мы понимаем, что такие курсы включают в себя не только обычные знания, но и всякую гадость тоже. Будешь ты у него пятой-шестой-десятой и бросит он тебя, когда придет более успешная выпускница новых курсов. Счастье она на этом точно не построит», - резюмировал В. Милонов.