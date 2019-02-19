Изменение избирательных законов возможно до начала ближайших выборов
18:15 19.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборы в единый день голосования 8 сентября текущего года могут пройти уже с учетом изменений, одобренных во вторник рабочей группой при Администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства, так как поправки могут быть приняты до начала кампании. Об этом сообщила ТАСС председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается поправок, вполне возможно, если оперативно сейчас поработаем", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли вероятность принятия изменений в законодательство к началу избирательной кампании перед единым днем голосования в сентябре.
Члены рабочей группы на прошедшем во вторник заседании согласились, что порог "муниципального фильтра" на губернаторских выборах должен быть снижен до 5%
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