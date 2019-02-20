МЧС предупредило об усилении ветра и ухудшении погоды в Москве
18:35 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 18 метров в секунду и гололедице в четверг. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка, также 21 февраля в столице пройдет дождь и снег.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 21 февраля в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 м/с. Ночью и утром пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, во второй половине дня местами сильный снег, на дорогах сильная гололедица", - сказали в пресс-службе.
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