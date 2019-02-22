Военным Пакистана разрешили "решительно отвечать" в случае возможной агрессии со стороны Индии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Пакистана Имран Хан разрешил военнослужащим страны "решительно отвечать" в случае военной агрессии со стороны Индии. Об этом говорится в распространенном канцелярией премьера в четверг вечером заявлении по итогам заседания Национального комитета по безопасности Пакистана.

"Вооруженные силы Пакистана уполномочены давать решительный и всесторонний ответ на любую [возможную] агрессию или авантюру со стороны Индии", - говорится в заявлении. В ходе заседания комитета отмечалось, что Исламабад "никоим образом не был причастен к атаке на военную колонну в северном штате Джамму и Кашмир 14 февраля", а теракт "был задуман, спланирован и осуществлен группами", действующими на территории Индии.



В штате Джамму и Кашмир 14 февраля террорист-смертник подорвал автомобиль рядом с автоколонной, перевозившей более 2,5 тыс. силовиков. Погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя "Джаиш-е- Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - радикальная сепаратистская группировка, выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики "Джаиш- е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.



После теракта между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис.

