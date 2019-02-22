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МИД РФ выступил против политизации голода в СССР

18:26 22.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки представить голод в СССР в 1930-е годы как "истребление" отдельных групп населения лишены оснований и направлены на разжигание антироссийских настроений. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии МИД РФ.

В дипведомстве обратили внимание на то, что в последнее время в информпространстве ряда государств Центральной Азии "искусственно раздувается тема голода 30-х годов прошлого века". "При этом сторонники националистических взглядов навязывают общественности своих стран трактовку этого трагического события как "голодомора" и даже "геноцида" коренных народов региона, организованного руководством СССР", - отметили в министерстве.

Как указали в МИД, исторические документы свидетельствуют о том, что в результате голода, поразившего обширные районы страны, погибло около 7 млн человек, в том числе более 2,5 млн в российской части. "Голод 30-х годов имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры правительства (крайне высокие квоты на заготовку зерна, конфискация продовольствия, запрет на торговлю продуктами), - продолжили в министерстве. - Их реализация с равной жесткостью обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР".

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