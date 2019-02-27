Путин поручил кабмину принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% и ниже

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже.

Как сообщает пресс-служба Кремля такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию. "Правительству РФ совместно с Банком России принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее", - говорится в перечне поручений. Первый доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее - один раз в полгода.

