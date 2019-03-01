Средняя зарплата женщин в РФ составляет 70% от зарплаты мужчин - Голодец

10:05 Источник: Эхо Москвы

Средняя зарплата женщин в России составляет 70 процентов от зарплаты мужчин. Это признала вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, при всех возможностях женщины не достигают такого же уровня образования и карьерного роста, как мужчины.

По данным международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-20 процентов ниже зарплаты мужчин. Эхо Москвы