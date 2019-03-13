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НОВОСТИ

Германия не сможет расшифровать самописцы с эфиопского "Боинга"

21:15 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская Федеральная служба расследования авиационных происшествий не сможет изучить черные ящики с разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines. Об этом сообщил корр. ТАСС в среду по телефону представитель ведомства Гернот Фрайтаг. "Мы их не примем, - сказал он. - У нас нет технических возможностей для их расшифровки".

Ранее СМИ сообщили, что черные ящики будут отправлены в ФРГ.

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