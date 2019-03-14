Медведев поддержал введение единой методики расчета прожиточного минимума по всей России

09:32 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Медведев поддержал введение единой методики расчета прожиточного минимума по всей России. Речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта о перерасчете надбавок к пенсиям, сообщили в пресс-службе Госдумы. Документ будет рассмотрен во втором чтении 19 марта. Он касается только малообеспеченных пенсионеров. Сейчас прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону. Эхо Москвы