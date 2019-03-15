В Новосибирске утвердили установку памятника Сталину
12:20 15.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мэр Новосибирска утвердил установку памятника Сталину. Монумент появится на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе города. Об этом журналистам сообщил сам глава города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть.
Инициаторы установки памятника Иосифу Сталину добивались разрешения в течение нескольких лет.
Оплату работ по благоустройству, как ожидается, возьмёт на себя областная организация КПРФ. Общая стоимость составит около одного миллиона рублей. Откроют памятник к 9 мая. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:32 15.03.2019
- В России будет возрождена Военно-политическая академия - СМИ
- 12:05 15.03.2019
- Космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг успешно добрались до МКС
- 12:00 15.03.2019
- ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан РФ, добавив в список 8 военных
- 11:32 15.03.2019
- На мусорке во дворе минского дома нашли 4 кг радиоактивных веществ
- 11:20 15.03.2019
- Молоко в РФ хотят полностью избавить от антибиотиков
- 11:05 15.03.2019
- Военные США против отказа от права нанести превентивный ядерный удар
- 11:00 15.03.2019
- Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40 человек
- 10:32 15.03.2019
- РПЦ попросила передать ей Спасо-Андроников монастырь, в котором находится музей им. Андрея Рублева
- 10:20 15.03.2019
- Новые центры НАТО в Риге и Таллине нацелены на масштабную кибервойну с РФ - Совбез
- 10:05 15.03.2019
- Астронавты США продолжат летать к МКС на российских "Союзах" - Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать