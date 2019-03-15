В Новосибирске утвердили установку памятника Сталину

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мэр Новосибирска утвердил установку памятника Сталину. Монумент появится на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе города. Об этом журналистам сообщил сам глава города, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть.

Инициаторы установки памятника Иосифу Сталину добивались разрешения в течение нескольких лет.



Оплату работ по благоустройству, как ожидается, возьмёт на себя областная организация КПРФ. Общая стоимость составит около одного миллиона рублей. Откроют памятник к 9 мая. Говорит Москва

