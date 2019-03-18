Суд признал виновными троих из шести фигурантов дела о гибели детей на Сямозере в Карелии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петрозаводский городской суд в понедельник вынес обвинительный приговор троим из шести фигурантов дела о гибели 14 детей из оздоровительного лагеря на Сямозере в Карелии в июне 2016 года, передает корр. ТАСС из зала суда.

Бывший директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова признана виновной по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Оставление в опасности", бывший координатор лагеря Вадим Виноградов признан виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков - по статье "Оставление в опасности". Решетова приговорена к 9,5 года колонии общего режима.



Бывший инструктор лагеря Павел Ильин, обвинявшийся по этой же статье, признан судом невиновным. Экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович, которым инкриминировалась халатность, суд также признал невиновными.

