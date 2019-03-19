Введен запрет на полеты Boeing 737 MAX над Алжиром

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление гражданской авиации Алжира ввело в понедельник запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило агентство Рейтер.

По его данным, запрещены "полет, посадка и взлет" самолетов этой модели.



