Введен запрет на полеты Boeing 737 MAX над Алжиром
07:45 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление гражданской авиации Алжира ввело в понедельник запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Об этом сообщило агентство Рейтер.
По его данным, запрещены "полет, посадка и взлет" самолетов этой модели.
НОВОСТИ
- 08:15 19.03.2019
- С конца июля от лихорадки Эбола в Конго умерло более 600 человек - Минздрав ДРК
- 07:30 19.03.2019
- Порошенко рассказал, каким путем вернет контроль над Крымом Украине
- 22:40 18.03.2019
- Польша не пригласила РФ на мероприятия в годовщину начала Второй мировой войны
- 22:00 18.03.2019
- Французский министр по европейским делам назвала Брекзитом своего кота
- 21:20 18.03.2019
- Голландская полиция арестовала мужчину, открывшего огонь в Утрехте
- 20:40 18.03.2019
- У берегов Камчатки в декабре произошел крупный взрыв метеорита
- 20:00 18.03.2019
- Руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев приговорен к четырем годам колонии-поселения
- 19:20 18.03.2019
- Правительство работает над проблемой водоснабжения Крыма, она будет решена - Путин
- 18:40 18.03.2019
- Наследный принц Саудовской Аравии мог быть лишен некоторых полномочий - The Guardian
- 18:00 18.03.2019
- До трех увеличилось число жертв стрельбы в Утрехте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать