Законопроект о возвращении сезонного перевода времени внесен в Госдуму

13:05 Источник: Известия

Депутат Госдумы Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект о возвращении в России сезонного перевода времени. Документ во вторник, 19 марта, размещен на сайте органа.

В пояснительной записке указано, что закон будет выполняться «путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад». Отмечается, что проект разработан для более благоприятной системы исчисления времени, которое позволит гражданам более эффективно пользоваться светлым временем суток.



Депутат заметил, что на данный момент в большинстве регионов страны слишком ранние рассветы и закаты, что вызывает у населения недовольство.



В России смена летнего и зимнего времени прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Известия

