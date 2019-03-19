Законопроект о возвращении сезонного перевода времени внесен в Госдуму
13:05 19.03.2019 Источник: Известия
Депутат Госдумы Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект о возвращении в России сезонного перевода времени. Документ во вторник, 19 марта, размещен на сайте органа.
В пояснительной записке указано, что закон будет выполняться «путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад». Отмечается, что проект разработан для более благоприятной системы исчисления времени, которое позволит гражданам более эффективно пользоваться светлым временем суток.
Депутат заметил, что на данный момент в большинстве регионов страны слишком ранние рассветы и закаты, что вызывает у населения недовольство.
В России смена летнего и зимнего времени прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Известия
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комментарии(1)
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yaltaphil 13:45 19.03.2019
Кажется, им там нечем заняться ...
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