СБУ заявила, что российские спецслужбы планировали организовать теракт в метро Харькова

20:40 Источник: RNS

Служба безопасности Украины заявила о якобы причастности российских спецслужб к попытке организации теракта в харьковском метрополитене. Заявление СБУ опубликовано на сайте ведомства.

«Оперативники СБ Украины установили, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — говорится в сообщении СБУ.



Ведомство заявляет, что теракт планировался на станции метро «Индустриальная».



По версии СБУ «представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком». В ведомстве заявили также, что российские спецслужбы передали инструкции по подготовке теракта и заплатили исполнителю $15 тыс. RNS

