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Экс-директор предприятия, владевшего "Зимней вишней", задержан в Польше

07:00 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генеральный директор компании "Кемеровский кондитерский комбинат", владевшей торговым центром "Зимняя вишня" в Кемерове, Вячеслав Вишневский задержан в Польше, решается вопрос о его выдаче в Россию. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Ранее Вишневский был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой за незаконные действия и бездействие, в том числе при реконструкции ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

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