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Гуайдо призвал население Венесуэлы готовится к операции "Свобода"

07:10 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в воскресенье призвал жителей страны приготовиться к проведению операции "Свобода", которая приведет к захвату власти в Венесуэле. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".

"Пришло время подготовиться к проведению операции "Свобода" и оказать максимальное давление [на власть] для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы", - написал он.

Оппозиционер добавил, что для проведения операции по всей стране создаются "Комитеты помощи свободе". "Им будет поручено пропагандировать <...> действия с целью прекращение узурпации в каждом районе, секторе, профсоюзе, образовательном учреждении, государственном органе", - пояснил он.

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