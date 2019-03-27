0
0
149
НОВОСТИ

Папа Римский странно реагирует, когда верующие пытаются поцеловать его кольцо - СМИ

07:41 27.03.2019 Источник: Газета.Ru

Папа Римский Франциск отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Об этом сообщает The Independent. Как отмечается, такое поведение вызвало много критики. Защитники понтифика в свою очередь говорят о том, что тот заранее просил верующих не целовать его кольцо, поэтому им не стоит оскорбляться.

Однако, пишет издание, причина такого поведения точно неясна. Согласно традиции, поцелуй кольца трактуется как знак уважения к церкви.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 27.03.2019
В среду в Москве ожидается похолодание, может пройти снег
0
59
07:29 27.03.2019
Россия проводит в Крыму крупные учения десантных войск
0
172
07:26 27.03.2019
В России разработан уничтожитель космического мусора
0
174
07:10 27.03.2019
Британское правительство ответило на петицию об отмене "брекзита"
0
181
07:00 27.03.2019
Самостоятельный бизнес в России Ford решил закрыть
0
187
22:45 26.03.2019
Министр по европейским делам уйдет в отставку ради выборов в ЕП
0
482
22:30 26.03.2019
Вьетнамскую авиабазу Биенхоа, где США хранили опасный токсин, посетят американские сенаторы
0
489
22:25 26.03.2019
Андрей Воробьев и митрополит Ювеналий открыли обновленную экспозицию музея «Новый Иерусалим»
0
497
22:15 26.03.2019
Алжирская армия требует признать президента недееспособным
0
513
21:45 26.03.2019
Для профилактики дефицита йода Минздрав предложил ввести универсальное йодирование соли
0
507

Возврат к списку