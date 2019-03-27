Папа Римский странно реагирует, когда верующие пытаются поцеловать его кольцо - СМИ

07:41 Источник: Газета.Ru

Папа Римский Франциск отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Об этом сообщает The Independent. Как отмечается, такое поведение вызвало много критики. Защитники понтифика в свою очередь говорят о том, что тот заранее просил верующих не целовать его кольцо, поэтому им не стоит оскорбляться.

Однако, пишет издание, причина такого поведения точно неясна. Согласно традиции, поцелуй кольца трактуется как знак уважения к церкви.