Папа Римский странно реагирует, когда верующие пытаются поцеловать его кольцо - СМИ
07:41 27.03.2019 Источник: Газета.Ru
Папа Римский Франциск отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Об этом сообщает The Independent. Как отмечается, такое поведение вызвало много критики. Защитники понтифика в свою очередь говорят о том, что тот заранее просил верующих не целовать его кольцо, поэтому им не стоит оскорбляться.
Однако, пишет издание, причина такого поведения точно неясна. Согласно традиции, поцелуй кольца трактуется как знак уважения к церкви.
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