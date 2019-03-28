Отстающим регионам назначат кураторов

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить кураторов из правительства для решения социально-экономических вопросов в регионах. Глава Минэкономики Максим Орешкин будет курировать Туву.

«Я поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния»,— сказал премьер-министр на совещании «О социально-экономическом развитии регионов». Он отметил, что речь идет о Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, а также Саратовской, Курганской, Пензенской областях и Туве. Коммерсантъ

