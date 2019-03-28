России хочет повлиять на выборы с помощью мигрантов - СБУ
11:05 28.03.2019 Источник: РБК
Служба внешней разведки Украины рассказала о методах, при помощи которых Россия, по ее данным, попытается «повлиять и вмешаться» в выборы президента республики 31 марта. Среди них — схема «по скупке и вывозу» с территории Крыма на материковую Украину документов украинского образца, которые жителям полуострова выдали еще до марта 2014 года, и «обеспечение массового «правильного» голосования трудовых мигрантов».
Об этом говорится в соответствующем сообщении спецслужбы. РБК
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