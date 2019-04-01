Роспотребнадзор запланировал дополнительные прививки от кори

14:12 Источник: РБК

В России с 1 апреля начинается подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов от кори. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

Прививки будут делать до 1 октября 2019 года. В постановлении отмечается, что принимающие мигрантов работодатели должны организовать их иммунизацию до 31 декабря текущего года. РБК