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НОВОСТИ

Роспотребнадзор запланировал дополнительные прививки от кори

14:12 01.04.2019 Источник: РБК

В России с 1 апреля начинается подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов от кори. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

Прививки будут делать до 1 октября 2019 года. В постановлении отмечается, что принимающие мигрантов работодатели должны организовать их иммунизацию до 31 декабря текущего года.  РБК

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