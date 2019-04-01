Роспотребнадзор запланировал дополнительные прививки от кори
14:12 01.04.2019 Источник: РБК
В России с 1 апреля начинается подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов от кори. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.
Прививки будут делать до 1 октября 2019 года. В постановлении отмечается, что принимающие мигрантов работодатели должны организовать их иммунизацию до 31 декабря текущего года. РБК
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