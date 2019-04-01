Мосгорсуд приговорил к 7 годам заключения фигуранта дела о госизмене в ФСБ
16:00 01.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд приговорил к 7 годам колонии строгого режима Георгия Фомченкова, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе суда.
"Суд приговорил Фомченкова к 7 годам колонии строгого режима", - сказала представитель суда и уточнила, что он является гражданским лицом.
Фомченков является фигурантом дела о госизмене бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, осужденных ранее Московским окружным военным судом на 22 года и 14 лет колонии соответственно за передачу США сведений, составляющих государственную тайну.
По данным суда, с Фомченковым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривалось в особом порядке.
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