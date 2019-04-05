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НОВОСТИ

В Совфеде сообщили, что сенатор Арашуков не отчитался о доходах

16:32 05.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сенатор Рауф Арашуков не отчитался о доходах. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв.

По его словам, комиссия на следующей неделе проведёт заседание, где помимо ситуации с Арашуковым обсудит предоставление деклараций о доходах сенаторов и депутатов. Документы будут опубликованы через две недели.

32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан 30 января. Его обвиняют в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетелей.  Говорит Москва

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