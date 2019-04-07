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НОВОСТИ

Между станциями метро "Парк культуры" и "Комсомольская" восстановили движение

18:24 07.04.2019

Движение поездов на Сокольнической линии московского метрополитена полностью восстановлено после кратковременной остановки. Поезда на центральном участке от станции «Парк культуры» до станции «Комсомольская» днем на некоторое время было не ходили по техническим причинам, а в обратном направлении составы курсировали с увеличенными интервалами. Как сообщает пресс-служба московского метро, возникла проблема с одним из кабелей в тоннеле. Пассажиры отмечали наличие задымления между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота», однако. по данным сотрудников метрополитена, опасности для горожан проблема не представляла. Все системы энергетики подземки работают нормально, и, возможно, поврежденный кабель не связан с оборудованием метрополитена, сейчас причины происшествия уточняются.

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