Индия намерена приобрести российские танки на $2 млрд - СМИ

14:12 Источник: RNS

Правительство Индии приняло решение о покупке у России 464 танков Т-90МС на сумму $1,93 млрд, сообщает издание Jane's со ссылкой на источники.

Контракт на поставку танков будет подписан в ближайшие месяцы между «Рособоронэкспортом» и Минобороны Индии. Военные также сообщили, что танки поступят в страну в виде комплектов для сборки, которая пройдет уже на территории Индии. RNS

