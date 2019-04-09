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Индия намерена приобрести российские танки на $2 млрд - СМИ

14:12 09.04.2019 Источник: RNS

Правительство Индии приняло решение о покупке у России 464 танков Т-90МС на сумму $1,93 млрд, сообщает издание Jane's со ссылкой на источники.

Контракт на поставку танков будет подписан в ближайшие месяцы между «Рособоронэкспортом» и Минобороны Индии. Военные также сообщили, что танки поступят в страну в виде комплектов для сборки, которая пройдет уже на территории Индии.  RNS

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