СК РФ возбудил дело в отношении литовских судей, вынесших обвинительный приговор Язову
09:32 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, заочно приговорившего бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве. Об этом в среду сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"По итогам процессуальной проверки в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного приговора")", - сказала она.
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