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Госдума ввела штрафы до 80 тыс. руб. за допинг для спортсменов, тренеров и врачей

12:20 11.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), вводящие для спортсменов, тренеров и спортивных врачей штрафы за применение и распространение допинга.

Законом вводятся штрафные санкции в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за умышленное нарушение спортсменом запрета на использование допинга. Одновременно под административную ответственность попадает "распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта запрещенной субстанции или запрещенного метода", в этих случаях грозит штраф в диапазоне от 40 тыс. до 80 тыс. руб.

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