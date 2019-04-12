В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

12:20 Источник: Эхо Москвы

В Госдуме хотят запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов обратился с таким предложением к заместителю председателя правительства Алексею Гордееву.

Власов выразил мнение, что «переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу». Политик подчеркнул, что использование полиэтиленовых пакетов наносит большой вред окружающей среде ввиду долгого разложения. Эхо Москвы

