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В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

12:20 12.04.2019 Источник: Эхо Москвы

В Госдуме хотят запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов обратился с таким предложением к заместителю председателя правительства Алексею Гордееву.

Власов выразил мнение, что «переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу». Политик подчеркнул, что использование полиэтиленовых пакетов наносит большой вред окружающей среде ввиду долгого разложения.  Эхо Москвы

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