Суд назначит новую экспертизу по делу режиссера Серебренникова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы 15 апреля намерен назначить новую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд 15 апреля в 10:00 мск огласит постановление о назначении экспертизы", - сказала судья. Суд намерен определить вопросы для экспертов и материалы, которые они будут изучать.

