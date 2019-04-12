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Суд назначит новую экспертизу по делу режиссера Серебренникова

13:32 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы 15 апреля намерен назначить новую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд 15 апреля в 10:00 мск огласит постановление о назначении экспертизы", - сказала судья. Суд намерен определить вопросы для экспертов и материалы, которые они будут изучать.

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