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НОВОСТИ

У СВР увеличится количество машин с мигалками

14:12 15.04.2019 Источник: Эхо Москвы

СВР сможет установить спецсигналы на еще четыре автомобиля. Соответствующий указ подписал президент. 

В начале года глава государства запретил использовать спецсигналы службам, не входящим в МЧС. С этой инициативой ранее выступило само министерство. Эхо Москвы

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