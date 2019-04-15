У СВР увеличится количество машин с мигалками

14:12 Источник: Эхо Москвы

СВР сможет установить спецсигналы на еще четыре автомобиля. Соответствующий указ подписал президент.



В начале года глава государства запретил использовать спецсигналы службам, не входящим в МЧС. С этой инициативой ранее выступило само министерство. Эхо Москвы