Жириновский намерен оспорить решение суда, оставившего без удовлетворения его иск к британскому журналисту
15:32 15.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Владимир Жириновский намерен оспорить решение Останкинского суда, который оставил без удовлетворения его иск о защите репутации к британскому журналисту Чарльзу Кловеру. В интервью «Эху Москвы» лидер ЛДПР также сообщил, что будет требовать отставки судьи. Жириновский утверждает, что никогда не был сотрудником спецслужб.
О том, что об этом «в свое время ходили такие слухи», Чарльз Кловер пишет в своей книге «Черный ветер. Белый снег».
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