Зеленский перед вторым туром опережает Порошенко на 47 процентных пунктов - опрос
14:12 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в преддверии второго тура выборов опережает своего конкурента действующего главу государства Петра Порошенко на 47 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
По данным исследования, которое проводилось с 9 по 14 апреля, Зеленского поддерживают 72,2% респондентов, которые определились с выбором, Порошенко - 25,4% респондентов. При этом 2,4% ответили, что придут на избирательные участи, но испортят бюллетень.
В ходе исследования опрошено 2004 респондента в 129 населенных пунктах всех регионах Украины. Погрешность не превышает 3,3%.
Зеленский в первом туре выборов, который прошел 31 марта, получил 30,24% голосов - почти вдвое больше, чем действующий президент Петр Порошенко с 15,95% поддержки. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.
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