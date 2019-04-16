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Украина обратилась в Международный трибунал для освобождения задержанных Россией военных моряков

20:40 16.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву для освобождения своих военных моряков, задержанных Россией. Это сообщил в Фейсбуке президент страны Петр Порошенко.

В ноябре российские пограничники обстреляли и задержали 3 военных корабля, которые шли через Керченский пролив.  Эхо Москвы

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