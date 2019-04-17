0
0
143
НОВОСТИ

Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение об аренде стадиона для дебатов

08:08 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение об аренде стадиона для дебатов. Они намечены на вечер 19 апреля, — сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, о формате дебатов стороны пока не договорились. Ранее президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, что стадионные дебаты должны были пройти 14 апреля.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не состоятся только в том случае, если кому-то из них будет выгоден срыв. Об этом в эфире с журналистом «Эха» Максимом Курниковым сказал политолог Глеб Павловский.

Петр Порошенко начал свою кампанию с ощущением превосходства, и в этом была его роковая ошибка, — считает Глеб Павловский.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 17.04.2019
Цена нефти Brent превысила $72 за баррель
0
34
09:05 17.04.2019
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
0
68
09:00 17.04.2019
Нарышкин может сменить Матвиенко на посту спикера Совета Федерации - СМИ
0
80
08:47 17.04.2019
Флот стран Прибалтики признали беспомощным
0
108
08:39 17.04.2019
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы, 705 домов остались без отопления
0
115
08:33 17.04.2019
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
0
131
08:13 17.04.2019
Премьер Медведев представит в Госдуме отчет правительства
0
178
07:54 17.04.2019
Вашингтон и Варшава приближаются к договоренности о создании базы США в Польше - Bloomberg
0
156
07:40 17.04.2019
Спецпосланник ООН примет участие в сирийских переговорах в Нур-Султане на следующей неделе - МИД Казахстана
0
187
07:28 17.04.2019
США и Турция не смогли преодолеть разногласия относительно покупки Анкарой С-400 - газета
0
212

Возврат к списку