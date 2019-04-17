Штабы Порошенко и Зеленского подписали соглашение об аренде стадиона для дебатов
08:08 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали соглашение об аренде стадиона для дебатов. Они намечены на вечер 19 апреля, — сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, о формате дебатов стороны пока не договорились. Ранее президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, что стадионные дебаты должны были пройти 14 апреля.Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не состоятся только в том случае, если кому-то из них будет выгоден срыв. Об этом в эфире с журналистом «Эха» Максимом Курниковым сказал политолог Глеб Павловский.
Петр Порошенко начал свою кампанию с ощущением превосходства, и в этом была его роковая ошибка, — считает Глеб Павловский.
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