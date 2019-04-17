Дума приравняла наказание за оставление места ДТП к ответственности за "пьяное" вождение

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении проект закона об ужесточении наказания для виновников аварии, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие и погибшие. Инициатива, которая была внесена правительством РФ, фактически приравнивает наказание в этом случае к ответственности за совершение ДТП в состоянии опьянения.

Закон вводит поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") УК РФ. Ими регулируется ответственность для сбежавших виновников аварии соразмерно наказанию за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Таким образом, если водитель скрылся с места ДТП, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, в случае смерти человека - от 2 до 7 лет, если погибли двое и более лиц - от 4 до 9 лет. В настоящее время скрывшимся с места ДТП грозит лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП).

