В пресс-службе Матвиенко отказались комментировать информацию о ее возможной отставке
11:32 17.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Владислав Пономаренко назвал слухами и не стал комментировать появившееся в СМИ сообщение о том, что в ближайшее время спикер верхней палаты покинет свое место работы и возглавит Пенсионный фонд России (ПФР).
Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила в среду, что в ближайшие месяцы Матвиенко, представляющая с 2011 года в верхней палате губернатора Санкт-Петербурга, может оставить свой пост и возглавить ПФР. Вместо нее председателем Совфеда якобы может глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Нет, не будем комментировать. Мы не комментируем слухи", - сказал Пономаренко ТАСС.
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