В пресс-службе Матвиенко отказались комментировать информацию о ее возможной отставке

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Владислав Пономаренко назвал слухами и не стал комментировать появившееся в СМИ сообщение о том, что в ближайшее время спикер верхней палаты покинет свое место работы и возглавит Пенсионный фонд России (ПФР).

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила в среду, что в ближайшие месяцы Матвиенко, представляющая с 2011 года в верхней палате губернатора Санкт-Петербурга, может оставить свой пост и возглавить ПФР. Вместо нее председателем Совфеда якобы может глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.



"Нет, не будем комментировать. Мы не комментируем слухи", - сказал Пономаренко ТАСС.

