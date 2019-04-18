В ВДВ России проходит контрольная поверка с участием 32 тыс. военнослужащих
07:51 18.04.2019 Источник: Интерфакс
Более 32 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) России задействованы в контрольной проверке, которая продлится до 30 апреля, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.
"В ходе контрольной проверки будут оценены практические навыки и теоретические знания личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки. Кроме того, будут проверены способность воинских частей осуществить приведение в высшие степени боевой готовности, состояние материально-технического обеспечения, а также организация повседневной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, к контрольной проверке по итогам зимнего периода обучения привлечены все дивизии и бригады ВДВ РФ.
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