Компания Facebook нечаянно завладела почтовыми контактами 1,5 млн пользователей
08:24 18.04.2019 Источник: REGNUM
Представители компании Facebook признали, что могли непреднамеренно завладеть контактами пользователей в электронной почте. Речь может идти о 1,5 млн пользователей, сообщает интернет-портал Axios.
В администрации Facebook подтвердили, что в ряде случаев контакты из электронной почты могли попасть в соцсеть при создании новой учетной записи. Это происходило с мая 2016 года.
По оценкам компании, ошибка могла затронуть до 1,5 млн человек. Данные о контактах не попали в третьи руки, а были удалены. Проблема была исправлена, а людей, чьи контакты попали в соцсеть, уведомили об этом, добавили в Facebook.
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