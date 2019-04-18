0
0
21
НОВОСТИ

Компания Facebook нечаянно завладела почтовыми контактами 1,5 млн пользователей

08:24 18.04.2019 Источник: REGNUM

Представители компании Facebook признали, что могли непреднамеренно завладеть контактами пользователей в электронной почте. Речь может идти о 1,5 млн пользователей, сообщает интернет-портал Axios.

В администрации Facebook подтвердили, что в ряде случаев контакты из электронной почты могли попасть в соцсеть при создании новой учетной записи. Это происходило с мая 2016 года.

По оценкам компании, ошибка могла затронуть до 1,5 млн человек. Данные о контактах не попали в третьи руки, а были удалены. Проблема была исправлена, а людей, чьи контакты попали в соцсеть, уведомили об этом, добавили в Facebook.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:28 18.04.2019
Юристы Трампа планируют подготовить развернутый комментарий к докладу Мюллера
0
25
08:07 18.04.2019
Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
0
67
07:51 18.04.2019
В ВДВ России проходит контрольная поверка с участием 32 тыс. военнослужащих
0
109
07:43 18.04.2019
Болтон назвал новые санкции против Венесуэлы "предупреждением для России"
0
135
07:36 18.04.2019
Лефортовский суд Москвы оставил под стражей 12 украинских моряков
0
127
07:29 18.04.2019
Команда Зеленского опровергла сотрудничество с американскими лоббистами из Signal Group
0
133
07:20 18.04.2019
КНДР испытала новое тактическое оружие под руководством Ким Чен Ына
0
146
07:08 18.04.2019
Кабмин РФ рассмотрит проект закона, запрещающего азартные игры под видом лотерей
0
153
07:00 18.04.2019
Путин встретится с представителями французского бизнеса
0
175
22:40 17.04.2019
У РФ есть варианты переориентации поставок нефти в случае перекрытия нефтепровода Белоруссией - Новак
0
568

Возврат к списку