Медведев объявил запрет на ввоз некоторых товаров с Украины
13:00 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. "Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - заявил председатель правительства на заседании кабинета министров, говоря о введенных Украиной ограничениях для РФ.
"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", - отметил Медведев.
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