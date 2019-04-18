Медведев объявил запрет на ввоз некоторых товаров с Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. "Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - заявил председатель правительства на заседании кабинета министров, говоря о введенных Украиной ограничениях для РФ.

"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", - отметил Медведев.

