0
0
100
НОВОСТИ

Яровая внесла в Госдуму проект об освобождении студентов от налога на материальную помощь

12:20 19.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в пятницу внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается освободить студентов и аспирантов от налога при получении материальной помощи. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

По словам политика, инициатива появилась после того, как на встрече в Хабаровске председатель первичной студенческой профсоюзной организации Дальневосточного госуниверситета путей сообщения обратился к ней "с просьбой о восстановлении социальной справедливости и решении вопроса об освобождении матпомощи студентам от налогообложения". Сегодня материальная помощь в сумме не более 4 тыс. рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения, напомнила Яровая. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 19.04.2019
Медведчук полагает, что Зеленскому следует пойти на сделку с РФ
0
9
13:05 19.04.2019
Лукашенко заявил, что его преемник на президентском посту получит новую конституцию
0
50
13:00 19.04.2019
Место встречи Путина и Ким Чен Ына не объявляется по соображениям безопасности - Песков
0
60
12:32 19.04.2019
ЕСПЧ обязал РФ обеспечить лечение вне СИЗО ученому Кудрявцеву
0
107
12:05 19.04.2019
Российские туристы смогут без визы посещать Коста-Рику
0
136
12:00 19.04.2019
В докладе Мюллера нет доказательств вмешательства РФ в выборы в США - МИД
0
145
11:32 19.04.2019
ГИБДД планирует по разному оценивать ошибки при сдаче экзамена на права
0
173
11:20 19.04.2019
Индийские власти ввели запрет на торговлю с Пакистаном через линию контроля в Кашмире
0
182
11:05 19.04.2019
Принудительно посаженный в Псковской области самолет оказался российским - источник
0
231
11:00 19.04.2019
Ученые посчитали количество жертв селективных абортов
0
198

Возврат к списку