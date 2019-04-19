Яровая внесла в Госдуму проект об освобождении студентов от налога на материальную помощь

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в пятницу внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается освободить студентов и аспирантов от налога при получении материальной помощи. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

По словам политика, инициатива появилась после того, как на встрече в Хабаровске председатель первичной студенческой профсоюзной организации Дальневосточного госуниверситета путей сообщения обратился к ней "с просьбой о восстановлении социальной справедливости и решении вопроса об освобождении матпомощи студентам от налогообложения". Сегодня материальная помощь в сумме не более 4 тыс. рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения, напомнила Яровая. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряда других категорий граждан.

