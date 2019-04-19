Япония и США спешат раньше РФ и Китая найти обломки F-35
18:40 19.04.2019 Источник: Интерфакс
Продолжается операция по поиску обломков потерпевшего крушение 9 апреля истребителя-бомбардировщика F-35 ВВС Японии в Тихом океане с участием военных США, заявил в пятницу министр обороны Японии Такэси Ивая.
"Американские корабли и самолеты участвуют в операции по поиску обломков F-35, и эта операция продолжается в настоящий момент. Этот самолет имеет большое значение, и поэтому мы хотели бы его найти как можно быстрее и достать его", - сказал министр на пресс-конференции в госдепе США.
Ранее СМИ сообщали, что крушение F-35 - редкий шанс для потенциальных противников США попытаться получить информацию об этом новейшем истребителе-бомбардировщике. Китай и РФ были названы в качестве заинтересованных сторон.
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