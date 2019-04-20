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Париж: В ходе акций "желтые жилеты" задержаны свыше 126 человек

15:30 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала свыше 126 человек в ходе акций протеста движения "желтые жилеты" во французской столице. Об этом со ссылкой на префектуру полиции в субботу сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

До этого сообщалось о 70 задержанных. Как добавили в префектуре полиции, стражи порядка к настоящему времени досмотрели 11 062 человека. К полудню по местному времени (13:00 мск) собравшиеся на площади Берси участники движения начали шествие к площади Республики.

Как свидетельствуют снимки местных СМИ, а также размещенные в социальных сетях движения видеоролики, в ходе этого марша отдельные участники разбросали и подожгли дорожные ограждения на проезжей части. Многие взрывают петарды. Серьезных столкновений с полицией не отмечается.

По данным Бэ-эф-эм, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон вызвал министра внутренних дел Кристофа Кастанера, чтобы тот в срочном порядке доложил ему о ситуации.

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