Вблизи аэропорта Триполи идут ожесточенные вооруженные столкновения - СМИ
20:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ожесточенные вооруженные столкновения вспыхнули в субботу вблизи нефункционирующего уже несколько лет международного аэропорта Триполи. Об этом сообщил новостной портал "Эфригейтньюс".
По поступающей информации, бои вблизи ведущей к воздушной гавани трассы ведут формирования заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа и наступающие силы командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. С обеих сторон применяются артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы. В стычках есть погибшие и раненые, однако их число не уточняется. Аэропорт уже несколько раз переходил из рук в руки враждующих сторон, и до последнего времени его контролировали отряды триполийского кабмина.
В штабе операции "Вулкан гнева", начатой силами ПНС для противодействия хафтаровцам, утверждали днем, что перешли в контратаку и теснят противника по всем направлениям. Между тем в ЛНА заявляли, что продолжают наступление на столицу, несмотря на удары лояльных правительству в Триполи ВВС, и стягивают в район боев подкрепления.
Как передает "Эфригейтньюс", стычки сейчас идут в районе Айн-Зара на южной окраине столицы. Сообщается также, что ЛНА достигла центра Эль-Азизии в пригороде главного города страны.
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