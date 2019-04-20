0
0
136
НОВОСТИ

Вблизи аэропорта Триполи идут ожесточенные вооруженные столкновения - СМИ

20:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожесточенные вооруженные столкновения вспыхнули в субботу вблизи нефункционирующего уже несколько лет международного аэропорта Триполи. Об этом сообщил новостной портал "Эфригейтньюс".

По поступающей информации, бои вблизи ведущей к воздушной гавани трассы ведут формирования заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа и наступающие силы командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. С обеих сторон применяются артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы. В стычках есть погибшие и раненые, однако их число не уточняется. Аэропорт уже несколько раз переходил из рук в руки враждующих сторон, и до последнего времени его контролировали отряды триполийского кабмина.

В штабе операции "Вулкан гнева", начатой силами ПНС для противодействия хафтаровцам, утверждали днем, что перешли в контратаку и теснят противника по всем направлениям. Между тем в ЛНА заявляли, что продолжают наступление на столицу, несмотря на удары лояльных правительству в Триполи ВВС, и стягивают в район боев подкрепления.

Как передает "Эфригейтньюс", стычки сейчас идут в районе Айн-Зара на южной окраине столицы. Сообщается также, что ЛНА достигла центра Эль-Азизии в пригороде главного города страны.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 20.04.2019
По факту пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел
0
96
19:45 20.04.2019
Из-за погодных условий полностью остановлено движение по Военно-Грузинской дороге - МЧС
0
166
19:15 20.04.2019
При взрыве в Кабуле погибло 12 человек и 6 ранены - СМИ
0
182
18:45 20.04.2019
Около 700 экологических активистов задержаны полицией в Лондоне
0
227
18:15 20.04.2019
В полицию Украины поступило около сотни сообщений о нарушениях "в день тишины"
0
257
17:45 20.04.2019
На испытания в море впервые выйдет корвет проекта 20385 "Гремящий"
0
285
17:29 20.04.2019
К 2024 году в Москве полностью обновят парк трамваев
0
293
17:15 20.04.2019
Французская полиция применила против манифестантов слезоточивый газ
0
275
16:45 20.04.2019
Мэр Собянин заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре
0
319
16:15 20.04.2019
Антироссийские санкции работают против тех кто их ввел - Назаров
0
394

Возврат к списку