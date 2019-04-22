Из-за угрозы пожаров в состояние повышенной готовности приведены более 5 тыс военных
08:45 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 5 тысяч военных приведены в состояние повышенной готовности из-за пожароопасной обстановки на территории Восточного военного округа. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник пресс- службы округа Александр Гордеев.
"В Восточном военном округе в связи с обострением пожароопасной обстановки в повышенную готовность приведены более 5 тысяч военнослужащих штатных пожарных команд. Всего для ликвидации природных пожаров, в том числе для оказания помощи при тушении крупных лесных очагов возгорания, в готовности находятся более 200 пожарных команд, из них более 20 гарнизонных, подготовлено около 400 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 60 единиц бронированной - пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КамАЗ", - сказал Гордеев.
В постоянной готовности находятся больше десятка летательных аппаратов, включая вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-26, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 планируется привлекать к разведке.
"Также в соединениях и воинских частях округа в резерве находятся еще свыше 400 нештатных пожарных команд, которые в случае необходимости также будут привлечены к тушению и ликвидации последствий пожаров", - добавил Гордеев. Численность нештатных команд он не уточнил.
Из-за степных пожаров в Забайкальском крае 19-20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Пострадали почти 30 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Огонь уничтожил более 100 построек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
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