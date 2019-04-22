Дмитрий Быков обещает вернуться к работе в ближайшее время
10:20 22.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Писатель и журналист Дмитрий Быков обещает в ближайшее время вернуться к работе. Полная реабилитация займет какое-то время, признает он сам. Накануне председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал, что Быков пришел в сознание и начал общаться. Публицист был госпитализирован на прошлой неделе в Уфе, где у него была запланирована встреча с читателями. Чуть позже его перевезли в Москву для продолжения лечения. Эхо Москвы
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