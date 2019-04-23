0
0
110
НОВОСТИ

МиГ-29, состоящие на вооружении авиабазы РФ в Армении, заменят на Су-30СМ

07:45 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ поставят на российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни (Армения) для замены стоящих сейчас на вооружении самолетов МиГ-29. Всего планируется поставить 18 машин, сообщил во вторник ТАСС источник в российском военном ведомстве.

"Перевооружение авиабазы на Су-30СМ планируется начать уже в следующем году. Поступление самолетов будет проводиться в два этапа - в 2020-2021 годах. Планируется заменить на Су-30СМ все 18 МиГ-29, на которых в настоящий момент летают летчики авиабазы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обновление парка самолетов планируется провести в два этапа, чтобы не прекращать выполнение авиабазой задач по назначению, так как летному составу придется пройти программу переучивания на новую машину. "Когда самолеты начнут поступать, часть летного состава будет направлена на переучивание в Липецкий авиацентр, часть будет продолжать нести службу на авиабазе Эребуни", - уточнил источник.

Су-30СМ (серийный, модернизированный) - двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Оснащен двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП. Боевой радиус самолета составляет 1500 км, продолжительность полета без дозаправок - 3,5 часа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:45 23.04.2019
МИД Японии поменял формулировку в докладе, говоря о Курильских островах
0
18
08:30 23.04.2019
Уже более 30 кандидатов претендуют на высший пост в Алжире
0
50
08:15 23.04.2019
В расследовании терактов на Шри-Ланке примет участие ФБР - СМИ
0
67
07:30 23.04.2019
У побережья Бразилии произошла утечка нефти
0
109
22:33 22.04.2019
Администрация США назвала президентские выборы в Украине конкурентными
0
467
21:30 22.04.2019
США вводят награду до 10 млн долл. за информацию о финансах "Хезболлах" в поддержку терактов
0
509
21:02 22.04.2019
Боливия: Автобус упал в ущелье, погибли 25 человек
0
520
20:00 22.04.2019
Порошенко намерен вернуться в администрацию президента
0
620
19:15 22.04.2019
ЕС ждет от Владимира Зеленского настоящей борьбы с коррупцией
0
592
18:40 22.04.2019
Участнику нападения на псковских десантников дали 16 лет колонии строгого режима
0
632

Возврат к списку