МИД РФ: Решение по иранским "нефтяным" санкциям не добавит США международного авторитета

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США по иранским "нефтяным" санкциям не добавит американцам международного авторитета. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, распространенном во вторник.

"<..> США явно ошиблись в выборе средств, если решили методом экономического удушения, ударом по условиям жизни простых иранцев сделать из Тегерана покладистого переговорщика, готового к любым сделкам на американских условиях. Такая линия также не добавит американцам международного авторитета - остальной мир прекрасно видит, что политика Вашингтона становится все более агрессивной и безрассудной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.