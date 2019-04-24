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Шойгу заявил, что РФ обладает средствами преодоления ПРО США

11:05 24.04.2019 Источник: Интерфакс

У России есть средства, которые преодолевают противоракетную оборону США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Противоракетная оборона никогда не сможет обеспечить стопроцентную защиту объектов. Средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки. Российская Федерация эту задачу решила", - сказал он в среду на московской конференции по международной безопасности.

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