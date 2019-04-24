Китай намерен в ближайшие 10 лет отправить человека на Луну
12:05 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай планирует в ближайшие 10 лет построить научно-исследовательскую станцию на южном полюсе Луны и осуществить первую лунную пилотируемую миссию. Об этом в среду на конференции по случаю Дня космонавтики КНР заявил глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь.
"Китай намерен построить исследовательскую базу на южном полюсе Луны и реализовать первую лунную пилотируемую миссию в ближайшие 10 лет", - сказал Чжан Кэцзянь, его слова приводит агентство Синьхуа.
Он также напомнил, что "в конце этого года Китай осуществит запуск лунного аппарата "Чанъэ-5" для сбора и доставки лунных образцов на Землю". По словам главы управления, одним из постоянных центров хранения этих научных материалов станет родной город государственного и политического деятеля Мао Цзэдуна - Шаошань.
КНР активно развивает свою космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов, Луны и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах. Согласно официальным подсчетам, в 2018 году Китай осуществил 39 запусков, наряду с Россией и США, укрепив свои позиции в области космических программ.
День космонавтики отмечается в КНР с 24 апреля 2016 года.
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